Cuisine impossible - Episode 3 (Allemagne et Singapour)

Nos deux chefs français, Juan Arbelaez et Julien Duboué sont de retour et sont prêts à se défier de nouveau lors d’un challenge exceptionnel : envoyer l’autre dans un pays étranger pour reproduire à l’aveugle un plat traditionnel local dont ils n’ont jamais entendu parler. Ce soir, ils sont enfin prêts à partir pour deux nouvelles destinations : L'Allemagne et Singapour. Qui de Juan Arbelaez ou de Julien Duboué s'inclinera ce soir ?