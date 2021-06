Cuisine impossible - Episode 4 (Canada et Tel Aviv)

Après L'Allemagne et Singapour dans l'épisode 3 de "Cuisine Impossible", nos deux chefs prennent la direction de Tel Aviv en Israël pour Juan Arbelaez et la dernière région des Acadiens, le New Brunswick, au Canada pour Julien Duboué. Choc des cultures pour nos deux chefs. Julien Duboué a littéralement l'impression de revenir un siècle en arrière. Qui de nos deux chefs réussira à remporter cette nouvelle compétition ?