Aventure • Comédie dramatique | 1964

Deux Gascons montent à Paris, Cyrano et d’Artagnan. Le premier entre au service du Roi Louis XIII, le second, devenu Mousquetaire, sert la cause d’Anne d’Autriche. Nous sommes en 1642. Les complots se multiplient à la Cour. Les intrigues amoureuses vont aussi bon train avec deux beautés de l’époque : Ninon de Lenclos et Marion Delorme.