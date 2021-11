Séries & Fictions

Une toute jeune diplômé de droit devient la protégée d'une reine du barreau qui n'a pas peur de jouer avec la loi... Patty Hewes (Glenn Close) dirige un puissant cabinet judiciaire et gère d'une poigne de fer les affaires les plus sensibles. Entourée des meilleurs, elle recrute Ellen Parsons (Rose Byrne), une procureure fraichement diplômée et excessivement ambitieuse. Ellen prend conscience que Patty est prête à tout pour mettre à genoux les dirigeants corrompus...