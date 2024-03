Dangereuse infidélité

Stephanie et Kevin sont séparés. Pendant que ce dernier emmène leurs enfants en vacances, Stephanie suit les conseils de son amie, Shelley, et s’autorise une aventure avec un homme plus jeune, Brady. Mais lorsqu’il revient de vacances, Kevin, qui était à l’origine de leur séparation, avoue à Stephanie qu’elle lui manque. Il souhaite donner une seconde chance à leur couple. Stephanie rompt aussitôt avec Brady, heureuse de retrouver son mari. Mais c’est la rentrée des classes et quelle n’est pas la surprise de Stephanie quand elle découvre que le nouveau copain de sa fille, Anna, n’est autre que… Brady ! Jouant un double jeu très déstabilisant, il harcèle Stephanie en s’immisçant dans sa vie de famille et en devenant de plus en plus menaçant.