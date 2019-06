Daniel Balavoine : votre chanson préférée est...

Ce samedi 9 janvier sur TF1, était diffusée l'émission Génération Balavoine. Découvrez maintenant la chanson de Daniel Balavoine que les français préfèrent.

A l'occasion des 30 ans de la terrible mort de Daniel Balavoine, TF1 a tenu à rendre hommage au chanteur parti trop tôt à l'âge de 33 ans. L'émission Génération Balavoine, animée par Vincent Cerutti, a donc rendu hommage à l'artiste qui a marqué des générations entières avec ses textes engagés et ses sons révolutionnaires. Ses nombreux tubes sont inscrits dans le patrimoine français et ont inspiré bon nombre de chanteurs français. Jenifer, Zaz, Emmanuel Moire, Soprano, Patrick Fiori, Zaho, Marina Kaye, Vianney, Lilian Renaud, Florent Pagny, Nolwenn Leroy ou encore Anggun sont venus sur la scène pour interpréter à leur manière les titres de Daniel Balavoine. Des prestations incroyables dans un immense décor, baigné de lumières.

Votre chanson préférée : Tous les cris les SOS



Mais parmi toutes les chansons du répertoire de celui qui avait apostrophé François Mitterrand à propos du mécontentement de la jeunesse de son époque, il y en a une que vous avez préféré. Vous avez pu voter pour celle qui vous touche le plus. Et ce morceau, c'est Tous les cris les SOS ! Un hymne qui est votre favori d'après vos nombreux votes. Vous l'avez départagé parmi d'autres titres qui étaient en compétition (La vie ne m’apprend rien, Mon fils ma bataille, Le chanteur, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Vivre ou survivre, L’Aziza, Aimer est plus fort que d’être aimé, Sauver l’amour).