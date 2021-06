Balavoine, 35 ans déjà : sa vie, sa bataille

Une voix et une carrière hors normes… Daniel Balavoine est certainement l’un des chanteurs les plus emblématiques de sa génération. Une carrière fulgurante, avec plus 20 millions de disque vendus, et une icône de la jeunesse des années 80. L’artiste engagé rêvait d’un monde meilleur. Mais le 14 janvier 1986, alors qu’il apporte son aide pour sauver la vie des plus démunis en Afrique, il perd brutalement la sienne. L’artiste est fauché à 33 ans au sommet de sa gloire. Une disparition qui laissera la France en état de choc.Pourtant, 35 ans plus tard, il est toujours aussi présent, toujours aussi vivant, grâce à ses chansons qui ont traversé les décennies. « L’Aziza », « Le chanteur », « Je ne suis pas un héros », « Mon fils ma bataille », « SOS d’un terrien en détresse », « Sauver l’amour »… Des tubes tous devenus aujourd’hui des classiques de la chanson française.Dans ce documentaire inédit, nous retracerons les 12 années de la carrière du chanteur, à travers ses plus grandes chansons et nous vous révèlerons les petits secrets de son fulgurant succès, à l’aide des témoignages de ceux qui l’ont connu… mais aussi de la jeune génération qui perpétue son souvenir.Ainsi, nous reviendrons sur son enfance et sur ses débuts dans la musique, grâce notamment à la chanteuse Catherine Ferry qui fut sa muse et qui relatera l’extraordinaire parcours de cet homme devenu star.Daniel Balavoine, c’est aussi l’histoire d’un chanteur au caractère « entier » qui marquera les esprits avec ses colères et ses célèbres « coups de gueule » à la télévision. Personnalité engagée, Daniel Balavoine a été choisi par Jacques Attali, pour faire face en direct à François Mitterrand au JT. Nous vous révélerons les secrets de ce coup d’éclat devenu culte grâce au témoignage de celui qui l’a orchestré.Daniel Balavoine c’est également un écorché vif qui, toute sa vie, décrira dans ses chansons le monde qui l’entoure, avec autant de rage que de sensibilité. A travers le témoignage de Luc Plamondon, nous vous dévoilerons les secrets des moments forts de sa carrière comme l’aventure « Starmania ».Ses proches et son entourage ont accepté de témoigner : de Florent Pagny à Patrick Juvet, en passant par Luc Plamondon, Fabienne Thibault et ses anciens musiciens, tous évoqueront leurs souvenirs aux côtés de Daniel Balavoine. Vous découvrirez également les interviews exclusives des stars de la nouvelle génération qui lui rendent hommage en musique, de Joyce Jonathan à Shym, en passant par Jenifer, Emmanuel Moire ou Nolwenn Leroy.