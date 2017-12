Daniel Balavoine en chansons

Ce soir nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir les plus belles chansons d'un artiste qui même 30 ans après sa disparition reste dans le cœur de tous les français. En seulement 6 ans de carrière et 8 albums Daniel Balavoine a réussi à marquer au fer rouge l'histoire de la chanson. Une voix hors du commun, un écorché vif aux mille combats et surtout une grande gueule au cœur tendre. Vous allez donc découvrir ce soir le classement des 20 tubes les plus marquants d'une carrière fulgurante : de l'Aziza au Chanteur en passant par sa participation à la comédie musicale Starmania. Ce classement a été établi en fonction des ventes de l'artiste et nous en profiterons aussi pour revivre les plus beaux moments que le chanteur nous a offert à la télévision accompagné de nombreuses stars comme Jean-Jacques Goldman ou encore Michel Berger. Nous retracerons aussi son parcours de ses premiers pas à ses plus grands coups de gueule.