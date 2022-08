Dans la ligne de mire

Séries & Fictions

Franck Horrigan (Clint Eastwood) est un agent des Services Secrets américains. C'est un homme dur, solitaire et brisé : il ne se remet pas de ne pas avoir pu empêcher, 30 ans plus tôt, l'assassinat de Fitzgerald Kennedy, alors qu'il était son garde du corps; Lors d'une obscure mission de routine, Franck découvre que Mitch Leavy (John Malkovich), ex-agent de la CIA, cherche à assassiner l'actuel Président. Commence alors entre les deux hommes un jeu du chat et de la souris diabolique et mortel.