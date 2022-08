Dans la ligne de mire

Frank Horrigan, agent des services secrets, n'en finit pas d'être hanté par l'assassinat du Président Kennedy qu'il était chargé de protéger et qu'il considère comme un échec personnel. Depuis, Horrigan a tout sacrifié à son métier et aujourd'hu i il se retrouve face à un homme qui menace l'actuel président en campagne pour sa réélection. Personne ne prend les craintes d'Horrigan au sérieux, les crimes du maniaque et les signes qu'il laisse passent inaperçus. Le tueur semble connaître Frank et le harcèle au téléphone. Persuadé qu'il est dangereux, Horrigan parvient à en convaincre Lilly Raines, un autre agent qui, après l'avoir méprisé et détesté, succombe à son charme et à ses thèses. Ayant réussi à se faire affecter à la protection rappr ochée du président, Horrigan provoque une fausse alerte...