Dans la tête d'un serial killer

Chloé Joy anime un podcast portant sur une série de quatre meurtres de jeunes femmes perpétrés dans la région, ces dernières années. En recoupant les affaires et en examinant les indices sous un jour nouveau, elle tente de faire la lumière sur l’identité de l’assassin, qui continue d’échapper à la justice. Beaucoup de journalistes s’intéressent à son podcast à succès, dont Ellie Manchester, avec qui elle semble avoir de troublants points communs. Tout en menant son enquête obsédante, Chloé essaie de mener une vie normale et prend sur elle pour ouvrir son esprit à de nouvelles rencontres. Elle fait alors la connaissance du bel et intrigant Jack Rodgers...