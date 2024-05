Thriller • Suspense

Bruce Kane a pris un nouveau départ sous le nom de David Burke. Il vit sur l’île de Foxon et prétend faire des recherches sur les requins. Un soir, Courtney et ses amis vont passer la soirée sur l’île, qu’ils croient abandonnée. La fête tourne au drame quand Courtney manque d’être dévorée par des requins. Heureusement, David la sauve juste à temps. Le courant passe entre eux et bien que David tente de résister à son attirance pour la jeune femme, ils se revoient et sortent ensemble. Les parents de Courtney s’inquiètent pour elle. Elle ne se comporte pas comme d’habitude. Brandon invite le couple à manger chez lui. Il n’est pas dupe et avoue sa méfiance à David.