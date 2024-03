Thriller • Fiction étrangère

En dernière année de lycée, Lacy a du mal à supporter le récent divorce de ses parents et ses notes s’en ressentent, au grand dam de sa mère, Hope… Heureusement, Harper, sa meilleure amie, est là pour l’épauler. Mais l’arrivée d’une nouvelle élève, Cassie, elle aussi enfant de divorcés, vient chambouler ce fragile équilibre : elle encourage Lacy à rater les cours, à ne pas réviser et fait tout pour semer la discorde entre les deux meilleures amies. Rédactrice en chef du journal du lycée et enquêtrice dans l’âme, Harper découvre rapidement que Cassie a menti sur son lycée d’origine. Elle alerte Hope qui,malheureusement, ne la prend pas au sérieux. Lorsque Harper décide d’aller fouiller la voiture de Cassie à la recherche de preuves, elle se fait surprendre par l’usurpatrice et se retrouve à l’hôpital entre la vie et la mort...