Divertissement • Danse

Michou hacke DALS, et lance un défi à ses potes de jiver, fox trotter, valser, quick stepper… aussi bien que lui ! Dans "Danse avec les stars d’internet", vous retrouverez des danses, des notes, des interprétations et des stars d’internet ! Natoo, Gaelle Garcia Diaz, Baghera, LeBouseuh, Domingo et Nico_Tine. Pour la 1ère fois, une déclinaison d’une des plus grandes franchises de divertissement avec des stars d’internet.