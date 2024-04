Danse avec les stars d'internet - Finale

Ce soir, c’est la grande finale de Danse avec les stars d’internet. Après deux folles semaines de compétition, et le forfait pour blessure de Gaëlle Garcia Diaz, on retrouve Domingo et Inès Vandamme face à Natoo et Anthony Colette. Pour présenter cette finale en direct, Michou et Camille Combal. Sans oublier les autres stars de la saison : Baghera Jones, Lebouseuh et Nico-Tine.