Danse avec les Stars d'Internet - Sur un chacha, Natoo et Anthony Colette

Natoo et Anthony Colette dansent un chacha. Ils étaient 4 couples au début de cette soirée. Domingo et Inès Vandamme. Gaëlle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac, Baghera Jones et Christian Millette. Natoo et Anthony Colette. À la fin de cette soirée, seul 3 couples atteindront la finale.