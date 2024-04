Danse avec les stars d'internet - Sur un freestyle, Natoo et Anthony Colette - Miley Cyrus (Nothing Else Matters)

Seconds à s'élancer sur le parquet de la finale de Danse avec les Stars d'internet Natoo et Anthony Colette. Ils dansent un freestyle sur un titre de Miley Cyrus : "Nothing Else Matters".

En savoir plus sur Anthony Colette