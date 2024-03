Danse avec les Stars d'Internet - Sur un Tango Argentin, Baghera Jones et Christian Millette

Baghera Jones et Christian Millette dansent un Tango Argentin. Ils étaient 6 couples au départ. Domingo et Inès Vandamme. LeBouseuh et Alizée Bois. Gaëlle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac, Baghera Jones et Christian Millette et Nicotine et Elsa Bois. Natoo et Anthony Colette. A la fin de cette soirée, deux couples seront éliminés.