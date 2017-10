Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1. Sandrine Quétier change de partenaire

Pour ce deuxième prime, c’est Christophe Dechavanne qui accompagnera Sandrine Quétier tout au long de l’émission. Après une première réussie pour Nikos Aliagas la semaine dernière, Christophe Dechavanne reprend donc le flambeau pour recueillir notamment les impressions des couples dans la Red Room.





2. Vous allez pouvoir voter !

Enfin, ça y est, vous allez pouvoir voter pour vos couples préférés ! Alors que lors du premier prime, seuls les juges ont eu le droit d’attribuer leurs notes après les performances des dix couples, vous pourrez voter pendant quelques minutes à la fin de l’émission et ainsi bouleverser le classement établi par le jury. Alors n’hésitez surtout pas, vos stars préférées ont besoin de vous pour poursuivre la compétition et avancer chaque semaine jusqu’à la finale, et peut-être même décrocher la victoire.





3. Thématique de la soirée : personal story !

Ce prime exceptionnel devrait être chargé en émotion. Et pour cause : le thème de la soirée est personal story. Les stars vont danser sur une musique qui évoquera un moment fort de leur vie, un ou des êtres chers, bref, l’interprétation de nos couples promet d’être à fleur de peau !





Vous rêvez de voir les premières répétitions d'Elodie Gossuin ? Cliquez sur la vidéo ci-dessous !





Et retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1 !