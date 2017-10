Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

1. Sandrine Quétier change de partenaire

Pour ce troisième prime, c’est Laurence Boccolini qui accompagnera Sandrine Quétier tout au long de l’émission. Après Nikos Aliagas et Christophe Dechavanne la semaine dernière, c’est à la star de "Money Drop" de reprendre le flambeau pour recueillir notamment les impressions des couplesde danseurs.

2. Thématique de la soirée : CRAZY NIGHT

Après un prime chargé en émotion sur la « personal story » la semaine dernière , cette fois les danseurs en herbe vont pouvoir se lâcher avec un prime spécial « crazy night » . Afin d’obtenir des points supplémentaires, chaque duo va devoir rendre sa danse la plus délirante possible sans jamais négliger la technique de base.

3. La note artistique fait son grand retour

Nouveau prime et nouveau dispositif de notation. A partir de ce soir, les quatre juges vont aussi noter l’artistique ! Ainsi, les couples de danseurs ne recevront plus une mais deux notes : la note technique et la note artistique.

