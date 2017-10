Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Vous l'attendiez avec impatience, elle est enfin de retour ! L'émission danse avec les stars reprend ce soir avec un premier prime exceptionnel pour lancer cette huitième saison. Dix personnalités françaises vont ainsi fouler pour la première fois le parquet de la célèbre compétition de danse aux côtés de leurs partenaires, les danseurs professionnels de DALS ! Toutes veulent aller le plus loin possible et remporter le désormais fameux trophée promis au couple vainqueur pour succéder à Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova, triple tenante du titre. Alors que faut-il savoir sur le prime événement de ce soir ? La réponse en cinq points !





1. Sandrine Quétier en couple avec... Nikos Aliagas !

Nouveauté pour cette saison : Sandrine Quétier sera pour chaque prime accompagnée d'un animateur phare de la chaîne. Et pour ce premier prime, c'est <strong>Nikos Aliagas</strong> qui sera à ses côtés pour présenter et recueillir les impressions des stars dans la Red Room. Le duo de choc de 50' Inside est donc recomposé pour notre plus grand plaisir !





2. Jury, on prend presque les mêmes...

Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques : vous les connaissez bien et ils seront fidèles au poste pour cette huitième saison. Le petit nouveau, c'est Nicolas Archambault, que vous avez pu apercevoir aux côtés de Fauve dans la comédie musicale Saturday Night Fever ! On saura dès ce soir s'il est aussi à l'aise dans le rôle du juge que dans celui de danseur. Et autant dire qu'on ne se fait pas de souci pour lui !





3. Pas d'élimination ce soir

Comme chaque année, le premier prime sera l'occasion de voir quelle star est déjà à l'aise sur le parquet de DALS et qui doit encore progresser. Mais les choses sérieuses commenceront la semaine prochaine avec la première élimination ! Nos stars vont d'ores et déjà avoir la pression pour montrer de quoi ils sont capables au juges et aux téléspectateurs.





4. Un nouveau système de notation

Qui dit nouvelle saison, dit nouveau système de notation. Si les juges noteront toujours les couples après chaque prestation, les téléspectateurs vont devoir changer leurs habitudes. Cette année, ils devront attendre le deuxième prime pour voter pour leur couple préféré. Ils ne pourront voter qu'à la fin du deuxième prime et ainsi bouleverser complètement le classement établi par le jury ! Ce soir, vous ne serez donc que spectateurs, avant de devenir acteurs la semaine prochaine.





5. Demandez le programme !

Les dix stars seront en couple avec dix danseurs professionnels. parmi eux, trois nouveaux : Hajibah Fahmy, Jordan Mouillerac et Anthony Colette. En exclusivité, nous vous révélons quelles danses ils vont pratiquer avec leur star ce soir : un foxtrot pour Hajibah Fahmy et Camille Lacourt, un tango pour Jordan Mouillerac et Hapsatou Sy et enfin une rumba pour Anthony Colette et Joy Esther. Pour connaître les autres danses au programme, rendez-vous ce soir, à partir de 21 heures, en direct sur TF1 !





