Augustin Galiena et Candice Pascal bluffent le jury

La saison vient à peine de débuter qu’elle offre déjà ses premières surprises. Parmi elles, le duo Augustin Galiena et Candice Pascal. Celui qui fait partie du casting de la série Clem aux côtés de Victoria Abril avait bien caché son jeu. S’il rêvait de danser depuis sa plus tendre enfance, il s’en est donné à coeur joie samedi soir sur le plateau de Danse avec les stars, le temps d’une samba sur le tube planétaire Despacito. Après des déhanchés torrides, le duo a ainsi recueilli 33 points de la part des juges, ce qui lui a permis de gagner la tête du classement.

Lenni-Kim et Marie Denigot imposent leur style

A tout juste 16 ans, le vainqueur de The Voice Kids a prouvé au jury qu’il avait plus d’un talent en poche. En effet, le jeune garçon a réussi a même réussi à bluffer Chris Marquès grâce à un quick step parfaitement exécuté malgré la vitesse des pas. Une prouesse qui a aussi valu à Marie Denigot les félicitations de Fauves Hautot pour la qualité de sa chorégraphie.

Un couple débarque dans Danse avec les stars

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, deux amoureux participent à l’émission. Couple à la ville, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy ont chacun leur danseur professionnel et espèrent aller le plus loin possible l’un près de l’autre. Une participation d’autant plus drôle que Vincent Cerutti a lui-même été le présentateur de ce programme durant les cinq premières saisons.

Trois nouveaux danseurs débarquent dans le jeu

A nouvelle saison, nouveaux professeurs. Cette année, ils sont trois à faire leur rentrée avec brio : Jordan Mouillerac, Anthony Colette et Hajiba Fahmy. Le premier est professeur de salsa, valse, tango, quickstep, valse viennoise et slow fox. Le second, partenaire de Joy Esther, a mis du temps avant de se concentrer sur les danses sportives et latines puisqu’il a commencé à 18 ans. Enfin, la troisième est la seule danseuse française à danser pour la star planétaire Beyoncé.

Et le premier classement est …

A l’issue de cette soirée de lancement de la huitième saison, Agustin Galiana et Lenni-Kim tiennent le haut du classement avec tous les deux 33 points. Joy Esther et Tatiana Silva occupent quant à elles la troisième classe ex-aequo. Dernière du classement mais non moins enchantée, Elodie Gossuin entend mieux faire la semaine prochaine. Car justement, s’il n’y a eu aucune élimination ce soir, les notes obtenues comptent pour le classement de la semaine prochaine.