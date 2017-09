Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sur le parquet de Danse avec les stars, Fauve Hautot brille par son talent et sa lumière. A 31 ans, la jolie Normande qui danse depuis son plus jeune âge affiche un bien beau palmarès. A 14 ans, elle est sacrée championne de France junior de danses latines et vice-championne en danses standards. Elle est révélée en 2011 dans Danse avec les stars qui devient une prestigieuse vitrine pour elle. En saison 3, elle remporte l'émission dans les bras de son danseur Emmanuel Moire. Depuis, la carrière de la danseuse a pris un nouveau souffle. Adulée sur les réseaux sociaux, la jolie rousse est devenue la coqueluche des internautes. A tel point que ses photos sont commentées par des centaines d'internautes et likées des milliers de fois...

Hier, la jeune femme a posté sur son compte Instagram une photo qui a retenu l'attention de ses fans. Sur celle-ci, la danseuse à la crinière rousse arbore un look très ancien. Piercing au menton et grosse écharpe de circonstance, la jeune femme est méconnaissable. A côté d'elle, les internautes peuvent apercevoir son papa. C'est d'ailleurs pour lui qu'elle a mis en ligne ce cliché sur la toile. Aujourd'hui, son père fête son anniversaire. Alors quoi de mieux qu'une photo vintage pour fêter l'anniversaire de "l'homme qui voulait vivre sa vie", comme elle l'écrit sur poétiquement sur Instagram ?





L'homme qui voulait vivre sa vie, Dad. ❤️ Joyeux anniversaire 🎊 Love u Une publication partagée par Fauve Hautot (@fauvehautot) le 28 Sept. 2017 à 1h52 PDT

