Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Acteur, chanteur… Agustin Galiana a plus d’une flèche à son arc et parmi ses nombreux talents, il y a la danse comme on peut s’en rendre compte chaque samedi sur le parquet de Danse avec les Stars. Le bel hidalgo est passionné de danse depuis l’enfance mais avoue dans les colonnes de Gala que, pour lui, ce n’était pas une passion facile à admettre. La raison ? La pression sociale dans sa ville natale, à l’est de l’Espagne. "Il n'était pas forcément bien vu de faire de la danse. J'avais 14 ans : les garçons jouaient au foot et les filles à la poupée. Mes parents étaient professeurs et redoutaient que l'on me stigmatise. J'ai fait de mon mieux pour les rendre fiers de moi, au prix de renoncer à ce qui me faisait vraiment vibrer."

C’est sur la piste de Danse avec les stars que l’acteur de Clem peut désormais vibrer. En deux primes, Agustin Galiana a déjà réussi à séduire le jury qui le couvre d’éloges. Les téléspectateurs sont déjà séduits. "Je me suis beaucoup battu pour en arriver là. Savoir que le public me soutient, que mes parents sont fiers de moi, ça m'émeut vrai­ment".

Retrouvez Agustin Galiana sur TF1, ce samedi dans Danse avec les Stars. En attendant, vous pouvez regarder de nouveau sa prestation du deuxième prime, sur une danse contemporaine :