Samedi soir, Agustin Galiana et sa partenaire de danse Candice Pascal ont de nouveau enflammé le parquet de Danse avec les stars. Pour le second prime, le couple formé pour l’aventure a proposé une danse contemporaine sur le titre Il est où le bonheur de Christophe Maé. Une fois de plus, le comédien a conquis les jurés et s’est retrouvé en tête du classement pour la deuxième fois consécutive. Une prestation qui n’a pas seulement séduit les juges. Les téléspectateurs ont également été conquis. Grâce à eux, le couple a été sélectionné pour rester dans l’aventure !

Très content, le comédien espagnol a remercié ses fans, sans qui il ne serait pas là aujourd’hui. « Merci d’être là les ami(e)s. A samedi ! » a-t-il écrit sur son compte personnel Twitter. Ce dernier a accompagné son message d’une courte vidéo. Dans celle-ci, il remercie de vive voix les téléspectateurs mais aussi sa danseuse, Candice Pascale, qui se trouve juste à côté de lui.

Dès le premier prime, Agustin Galiana et Candice Pascal ont mis la barre très haute. Sur une samba très sensuelle, le duo s’était présenté sur le célèbre titre Despacito. Le comédien de CLEM, qui rêvait de devenir danseur étant plus jeune, se donne tous les moyens pour être le meilleur. Conservera-t-il sa place de vainqueur lors du troisième prime ? Rendez-vous samedi 28 octobre pour le découvrir !

