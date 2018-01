Par SB | Ecrit pour TF1 |

Ils ont enflammé la dernière saison de Danse avec les Stars. Agustin Galiana et Candice Pascal ont donné des sueurs chaudes aux téléspectateurs et au jury avec des chorégraphies toujours plus techniques et sensuelles. Les deux danseurs ont eu l’occasion de se retrouver dans le courant du mois de décembre pour un spectacle de flamenco.

Alors que la tournée Danse avec les Stars va démarrer, les deux compères de parquets sont de nouveau réunis. Hélas pour peu de dates car la star de Clem est un homme occupé et pressé. Il avait prévenu sur Instagram : « J’ai hâte de vous retrouver sur la tournée de DALS. Même si j’aimerai faire plus de dates, je peux pas à cause de mes tournages et mon album ». Il sera sur les dates parisiennes (26,27,28 janvier), à Bruxelles, Lilles, Marseille et Lyon. Candice Pascal est en tout cas très heureuse de retrouver son complice de parquet.

Sur Instagram, la belle brune a posté un selfie sur lequel elle pose au côté du bel hidalgo. Sourire aux lèvres et traits tout de même un peu tirés. Elle écrit en guise de légende : « Bientôt nous serons chez vous. La tournée commence... mais je retrouve très vite mon @agustingaliana ». Rendez-vous à Paris, le 26 janvier pour voir le couple le plus sulfureux de Danse avec les Stars danser à nouveau.