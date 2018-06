Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

L’année 2018 sera à jamais marquée dans la mémoire d’Agustin Galiana. La raison ? Le décès de son père atteint d’un cancer. L’ex-partenaire de Candice Pascal dans Danse avec les stars a ainsi annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux : « Noir, rien… Silence et une immense tristesse, a-t-il d’abord écrit dans un premier message accompagné d’un fond noir. Papa, tu es parti trop tôt. Ce cancer de merde ! Tu vas nous manquer. Beaucoup. T’es avec nous encore, on t’aime. »

Quelques heures plus tard, l’un des héros de la série Clem a souhaité en dire davantage sur cette perte immense dans un autre post accompagné d’une photo de son papa : « Ton départ est une des choses les plus dures qui m’est arrivé dans la vie. C’est si injuste. J’ai un vide immense dans moi depuis quelques jours. Je rentre à Paris et j’ai du mal à réaliser que t’es plus là. Tu nous manques déjà et tu vas nous manquer. » Il s’est également remémoré des souvenirs auprès de son paternel.



Particulièrement suivi et soutenu par sa communauté de fans sur la toile, le dernier gagnant du programme de TF1 a reçu de nombreux messages de condoléances. Parmi les internautes touchés par cette annonce, plusieurs célébrités ont souhaité lui envoyer quelques mots à l’instar de la chanteuse Alma ou encore de l’animatrice Enora Malagré.





