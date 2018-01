Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Agustin Galiana a plusieurs cordes à son arc. Depuis trois ans, l’acteur tient le rôle d’Adrian dans la série Clem. Fort de son succès, il a décidé de participé à la huitième saison deDanse avec les Stars qu’il a remporté le 13 décembre dernier face aux deux autres finalistes Tatiana Silva et Lenni-Kim. Quelques semaines après sa victoire, l’artiste annonçait une grande nouvelle sur les réseaux sociaux. Contre toute attente, il décidait se lancer dans la chanson. Un défi qu’il a relevé avec brio avec Carmina, une première ballade nostalgique et touchante hommage à sa grand-mère dévoilée en décembre dernier.

Après Carmina, directement classé Numéro 1 du classement général iTunes, le voilà de retour avec C'était hier. Un véritable premier single annonciateur d'un album à paraître au printemps 2018. Plus que jamais décidé à poétiser nos vies et à faire vibrer nos cœurs, Agustin et son accent ibérique nous embarquent dans un voyage renversant empreint de mélancolie et de tendresse. Abordant le thème universel de l’amour passé auquel on repense avec nostalgie, ce titre reflète la personnalité d’Augustin Galiana. Des sonorités dansantes et une mélodie joyeuse et entraînante qui rappelle l’Espagne.

"C'était hier, on prenait les routes à l'envers / C'était hier, on s'aimait tout le temps", scande-t-il sur un refrain marqué d'une touche ensoleillée rappelant ses racines, à la manière de Kenji. Avec sa sensibilité et son accent ibérique, Agustin Galiana est bien déterminé à réchauffer les coeurs cet hiver ! Bonne nouvelle : son premier album paraîtra au printemps.