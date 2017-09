Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Danse avec les stars revient le samedi 14 octobre sur TF1 ! Le show musical phare s'apprête à accueillir 10 nouvelles stars. Pendant plusieurs semaines, elles vont devoir répondre aux exigences de danseurs confirmés. Le but : être le plus juste et soyeux possible pour ne pas se faire éliminer. Car semaine après semaine, un couple quittera définitivement la course. Cette année, Agustin Galiana rejoint le casting de la saison 8. L'acteur espagnol que les téléspectateurs suivent depuis bientôt 3 ans dans la série à succès Clem, endosse le rôle d'un apprenti-danseur. Pour lui, la victoire n'a pas de prix. Il sera prêt à tout pour être le meilleur possible et remporter le fameux trophée.

Qui est la danseuse d'Agustin Galiana ?

Depuis lundi, les répétitions battent leur plein aux studios de l'Olivier. Hapsatou Sy, Vincent Ceurutti, Tatiana Silva... Tous s'entraînent pour être au top le jour J. Désireux de vous livrer de l'inédit, Agustin Galiana a décidé de faire des devinettes aux internautes. En effet, les couples de danseurs n'ont toujours pas été annoncés officiellement, hormis Sinclair qui dansera avec Denitsa Ikonomova. Alors pour vous faire patienter, l'acteur espagnol se donne à cœur joie de vous livrer des indices capitaux sur l'identité de sa partenaire de danse.

"Qui sera ma danseuse ? En tout cas elle est magnifique. Le premier jour de répét avec elle s'est super bien passe malgré que je sois un peu raide pour l'instant. Mais tout va arriver et ça va être très beau. Je vous embrasse #dals #tf1 #dals8 #danseaveclesstars #danse", a-t-il écrit. Sur le cliché en question, on aperçoit l'acteur vautré sur une paire de jambe. Premier indice : la danseuse porte un legging noir. Deuxième indice : elle porte des baskets noires. Alors, vous avez deviné ?

Danse avec les stars, bientôt sur TF1 !