Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

1 - Karine Ferri de retour sur le parquet de Danse avec les stars

Ce samedi soir, <span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Karine Ferri</span> était exceptionnellement aux commandes de la présentation de Danse avec les stars au côté de l'animatrice Sandrine Quétier. L'occasion pour celle qui s'est hissée jusqu'en demi-finale l'année dernière avec Christophe Licata, de refouler le parquet de danse avec Maxime Dereymez pour un medley de danses latines sur le titre « Last Dance ».





2 - Les juges passent un sale quart d'heure avec les copains de Camille Lacourt

Si Jean-Marc Généreux a jugé que la valse de Camille Lacourt sur "We are the champions" était sa meilleure prestation à ce jour, il n'a pas hésité à lui mettre un 6 en technique. Chris Marques lui, a daigné lui offrir un 4 et un 5. Maintenant, les deux juges sont prévenus ! Il ne faut plus donner de mauvaises notes à Camille Lacourt au risque de se voir malmener par ses grands copains de la natation, Florent Manaudou en chef de file. Regardez le sort qui leur a été réservé ...





3 - Désaccord entre les juges pour l'épreuve du meilleur porté

Les consignes sont simples pour l'épreuve du meilleur porté. Il suffit de réaliser le fameux meilleur porté pour obtenir le bonus de 20 points. Sauf que voilà, quand les juges n'arrivent pas à se mettre d'accord sur là encore .. le meilleur porté, c'est le bazar ! Alors que Fauve Hautot préfère celui de Joy Esther et Anthony Colette, Chris Marques se bat pour défendre Camille Lacourt et Hajiba Fahmy. Et c'est finalement Joy Esther qui obtient la médaille !





4 - Christophe Licata craque son slip

Comme à chaque prime, Christophe Licata a donné le meilleur pour sa partenaire Tatiana Silva et ce soir, il y a même laissé son pantalon ! Pour son grand frère venu tout droit du Cap Vert, Tatiana Silva et Christophe Licata dansaient un quickstep sur « All I want for chrismas is you » . Une chanson qui lui rappelle de très jolis souvenirs d’enfance auprès de sa famille ! Les juges ont aimé l'énergie de la Miss Météo et lui ont accordé un total de 58 points.





5 - Agustin Galiana embrasse fougueusement Candice Pascal

Pour ce prime de la "Family Choice", Agustin Galiana rendait hommage à « la femme la plus importante de (sa) vie » sa grand-mère. Avec Candice Pascal, il a performé sur “Ameksa” de Taalbi Brothers avec un paso doble. « C’était un paso de haut vol mais il manquait un peu de mordant,» a jugé Jean-Marc Généreux. Et pourtant du mordant, il y en avait ! A la fin de sa danse, Agustin Galiana a volé un baiser à sa partenaire, sûrement pour la remercier de son investissement ...