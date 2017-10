Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Samba ! Agustin Galiana et Candice Pascal devront bouger leur corps sur un rythme effréné lors du premier prime de Danse avec les stars. Le duo, visiblement très complice, répète et met en place les derniers détails de leur chorégraphie. Et comme en témoigne la vidéo ci-dessus, le niveau est bel et bien au rendez-vous. Pourtant, le comédien de « Clem » ne semble pas convaincu par l’enchaînement de ses pas : « Je sens que je suis un cafard », confie-t-il à sa partenaire. Et cette dernière ne cache pas son amusement : « J’ai l’impression d’être une tortue avec un gros truc sur le dos », a-t-elle aussi affirmé. Heureusement, grâce à ses précieux conseils, Candice Pascal a réussi à détendre Agustin Galiana qui réussit l’enchaînement.

Les autres duos continuent également de s’entraîner. S’il n’y aura aucune élimination samedi soir, les couples espèrent convaincre le jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault.

Vous avez donc rendez-vous samedi à partir de 21 heures pour le lancement de DALS. Durant la soirée, Sandrine Quétier sera exceptionnellement accompagnée de Nikos Aliagas, co-animateur pour l’occasion. Il sera présent aux côtés des stars en direct de la Red Room.

Retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1.

Entre Hajiba Fahmy et Camille Lacourt, ça tourne, tourne, tourne !