Après un prime complètement dingue où notre bel espagnol a frôlé la perfection avec Marie Denigot sur un foxtrot, une prestation émouvante qui a fait fondre les juges, Agustin Galiana retrouve cette semaine sa véritable partenaire Candice Pascal pour tenter, une nouvelle fois, de briller sur le parquet. Au programme de ce nouveau prime : la "Family Choice". Une soirée spéciale où ce sont les proches des célérités qui choisissent la chanson sur laquelle elles devront tout impressionner les juges et le public. Pour Agustin, c'est son frère qui a choisi : ce sera un Paso Doble, une danse hommage à leur grand-mère sur une musique typiquement espagnole.

A l'écoute du message de son frère, l'acteur de la série Clem était déjà très touchant mais c'est sur son compte Instagram qu'il nous a complètement fait craquer. En effet, il y a quelques heures, Agustin a partagé sur le réseau social une photo de sa grand-mère entourée de lui et de son frère très jeunes. Il inscrit en légende : "Aujourd’hui je danse en hommage à la plus importante des femmes de ma vie : ma grande-mère CARMINA". On a hâte de découvrir sa danse lors d'un moment qui s'annonce fort en émotion. Agustin fera-t-il aussi bien que sa dernière performance ? Découvrez la réponse ce soir dès 21h sur TF1.

Aujourd’hui je danse en hommage à la plus importante des femmes de ma vie: ma grande-mère CARMINA ❤️ Elle me manque terriblement 🙏🏼 Une publication partagée par Agustin Galiana (@agustingaliana) le 17 Nov. 2017 à 23h57 PST

