La soirée switch de Danse avec les Stars a tenu toutes ses promesses. Elle a aussi été bouleversée par le « relais cha cha ». Les couples devaient danser un cha cha, les uns après les autres devant les juges, Nicolas Archambault, Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. A l’issue de ce relais, ils attribuent des points, le meilleur couple héritait de 40 points, le moins bon de 10 points.

C’est Agustin Galiana et Marie Denigot qui remportent le bonus supplémentaire, ce qui leur permet de se hisser au sommet du classement. Avant, ils étaient déjà à la première place. Le relais a permis d’échanger les places deux et trois, puisque Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova prennent la deuxième position devant Joy-Esther et Christian Millette. Suivent au classement : Tatiana Silva et Anthony Colette, Elodie Gossuin et Christophe Licata, Sinclair et Hajiba Fahmy. Camille Lacourt et Candice Pascal ferment la marche avec 10 point pour le relais chacha et 27 points pour la première chorégraphie.

Cette semaine, aucun couple n’était éliminé. La compétition reprend de plus belle dès la semaine prochaine. En attendant, revivez l’épicé « relais cha cha » remporté par Agustin Galiana et Marie Denigot.