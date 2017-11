Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Marie Denigot a déjà marqué cette saison de Danse avec les Stars. Le 2 novembre, pour le premier des juges, la danseuse et son partenaire, Lenni-Kim, décrochaient le premier « 10 » de la saison. Le Graal. La note parfaite. Le jive, cartoonesque, explosif et super énergique qu’ils ont livré, a convaincu Nicolas Archambault de donner au couple le premier « 10 » de la saison. Neuf jours plus tard, alors que la jeune femme se retrouve dans les bras d’Agustin Galiana lors du prime « Switch » ajoute non pas un mais trois « 10 ».

En effet, avec le bel acteur espagnol, ils dansent un foxtrot d’une douceur et d’une élégance incroyable sur la musique « les moulins de mon cœur » de Michel Legrand. Une prestation émouvante qui a fait fondre les juges. Ceux-là ne distribuent que des notes supérieures à 9. Nicolas Archambault et Fauve Hautot attribuent un « 10 », tout comme les téléspectateurs. « c’est la première fois qu’un couple a trois dix », s’exclame Jean-Pierre Foucault. Si on fait les comptes, cela fait quatre « 10 » pour la poupée Marie Denigot. Ce qui fait dire à Jean-Marc Généreux que la méthode « Denigot » fonctionne parfaitement.

Souvenez-vous du jive spectaculaire de Marie et Lenni-Kim :