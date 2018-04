Par CA | Ecrit pour TF1 |

Agustin Galiana a plusieurs casquettes. Son métier, c’est d’être acteur. Pour la plupart, vous l’avez découvert dans CLEM, série dans laquelle il joue le rôle d’Adrian. Mais dans sa vie de tous les jours, cet espagnol de 39 ans a plusieurs passions et il ne s’en cache pas. Nous l’avons découvert danseur dans l’émission Danse avec les stars, où il a remporté la finale avec sa partenaire Candice Pascal, mais aussi chanteur, grâce à son single "C’était hier", dévoilé le 26 janvier dernier. Pour Agustin Galiana, la musique a été un vrai exutoire dans les périodes difficiles, où la chance ne lui souriait pas forcément côté professionnel. "La musique m’a sauvé à un moment compliqué de ma vie. Il y a eu cette période dans ma vie où je ne travaillais pas mais grâce à la musique, je me suis entretenu artistiquement," raconte-t-il.

Dans quelques semaines, Agustin Galiana dévoilera son premier album. Dans celui-ci, il promet des balades où il évoque plusieurs thèmes qui lui tiennent à cœur comme la vie, les femmes et la nostalgie. "Il y a des chansons nostalgiques, comme Carmina, en hommage à ma grand-mère, mais il y a des chansons qui bougent beaucoup. C’est pour faire la fête !" dit-il. Dans cet album, les chansons seront uniquement chantées en français, avec quelques petites mots et refrains en espagnol. Car si Agustin Galiana a adopté la France depuis cinq ans, il n’est pas question pour lui d’oublier d’où il vient. "Grâce à cet album, j’ai l’impression d’être près de mon pays. Ça me ramène là-bas," confie-t-il.