Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

C'est aussi rare qu'un trèfle à quatre feuilles et c'est suffisant pour marquer cette saison de Danse avec les stars. Obtenir un 10 de Chris Marques, personne n'avait jamais osé l'imaginer tant le juge est sévère, pointilleux, perfectionniste et intransigeant. Mais après la prestation d'Agustin Galiana, le triple champion de salsa n' a pas hésité à dégainer la note maximale lors du 6e prime time où le niveau avait encore monté d'un cran.

Sur un paso doble, l'Espagnol a été impeccable. A la fois techniquement précis et artistiquement caliente. Un baiser torride venait même ponctuer sa prestation avec Candice Pascal. Tout le monde était d'accord pour souligner la beauté pure de cette danse qu'Agustin a interprété en hommage à sa grand-mère. Il ne faisait aucun doute que les notes seraient élevées. Un 8 de Nicolas Archambault, un 9 de la part de Jean-Marc Généreux et un autre de Fauve Hautot, puis l'apothéose : le 10 de Chris Marques avec en commentaire : "Un pose doble, en Espagne, ça se danse exactement comme ça". La semaine dernière déjà, Agustin Galiana faisait sensation avec Marie Denigot à l'occasion de la semaine des "Switch". Le couple avait obtenu, non pas un, mais trois dix pour le jive explosif qu'ils ont livré. Rien ne semble pouvoir arrêter le comédien qui nous régale toujours plus semaine après semaine.

A revoir : Sur un paso doble, Agustin Galiana et Candice Pascal