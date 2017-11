Par SB | Ecrit pour TF1 |

Agustin Galiana a gagné le droit de poursuivre l’aventure une semaine de plus. L’acteur espagnol et sa partenaire Candice Pascale se sont qualifiés pour la suite de Danse avec les Stars et, comme après chaque prime le comédien a tenu à remercier sa fanbase. Sur Instagram, Agustin Galiana se la joue romantique. Au lendemain du prime, il poste, en effet, une photo montrant un petit mot manuscrit accompagné de deux fleurs. On peut lire : « merci beaucoup d’être là et de nous soutenir. Vous déchirez ». Et parce qu’il n’est pas avare en remerciement, il ajoute dans la légende : « vous êtes géniaux, passez une très belle journée ».

Deuxième du classement, Agustin Galiana a une nouvelle fois émerveillé et conquis le cœur du jury et des téléspectateurs. Sur Instagram, toujours, les aficionados de la star ont également tenu à le féliciter de sa prestation : « C'était superbe une fois de plus. Ma préférée je pense », « Et encore bravo pour hier soir c'était top », « Un plaisir de te voir danser, vraiment! Tu es un artiste complet : comédie, chant et danse!!! BRAVO », « Vous dansez merveilleusement bien ! Un plaisir pour les yeux à chaque fois », « Gros coup de cœur de cette saison ». Certains en profitent pour l’encourager : « la première place sera à vous la semaine prochaine ». Cette semaine, c’est Lenni-Kim et Marie Denigot qui se sont hissés au sommet de la hiérarchie. Ils ont obtenu, au passage, le premier «10» de la saison.

Regardez la prestation sensuelle d'Agustin Galiana, Candice Pascal et Fauve Hautot :





Agustin Galiana dit "merci à ses fans qui "déchirent" :





MERCI MERCI MERCI 🌹Vous êtes géniaux 🙏🏼 Passez une très belle journée ☀️ Une publication partagée par Agustin Galiana (@agustingaliana) le 3 Nov. 2017 à 3h39 PDT