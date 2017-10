Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Danse avec la star est une aventure humaine, dans laquelle il va falloir se livrer. Est-ce quelque chose qui vous fait peur ?

Non, ce qui me fait peur, c’est que mon rôle d’Adrian dans Clem a été très bien accepté par le public français et de TF1 mais là je ne suis pas protégé par le rôle. Je dois me dévoiler. Je suis inquiet de savoir si le public va m’accepter comme je suis vraiment.

Qui est le vrai Agustin ?

Vous allez le voir dans le programme ! Il est un peu « fou » car je suis quelqu’un qui aime s’amuser, rigoler, partager…

Est-ce que votre duo avec Candice Pascal fonctionne bien ?

Oui ! Très bien. J’aime taquiner et elle aussi. On s’amuse beaucoup depuis quatre jours !

Vous souvenez-vous d’un moment de gêne ou de honte lié à la danse ?

A chaque répétition ! Souvent, je me sens raide comme si j’avais des jambes en bois. Mais en faisant cette émission j’ai envie de profiter, d’apprendre du talent de Candice et qu’elle montre à travers moi tout ce qu’elle sait faire. Elle, on sait déjà qu’elle danse bien mais j’ai envie qu’elle soit valorisée à travers moi.

Quel est votre objectif dans cette nouvelle aventure ?

S’amuser et partager cette aventure à deux. Danser en se regardant dans les yeux et être ensemble.

Quel est la danse qui vous fait le plus peur ?

J’ai peur des danses latines et du quick step car elles sont très techniques. Mais pour moi le vrai challenge sera de me frotter à la danse de mon pays, le flamenco.

