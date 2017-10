Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le lancement de Danse avec les stars 8 a été riche en émotions. Parmi les duos qui se sont démarqués dès ce premier prime, Agustin Galiena et Candice Pascal ont émoustillés les juges et les téléspectateurs avec leur danse endiablée. L’acteur de Clem a été particulièrement apprécié par les Twittos.

Attention les yeux ! Agustin Galiena et Candice Pascal ont mis le feu au parquet de Danse avec les stars. Après Arielle Dombasle et Maxime Dereymez, ils étaient le deuxième ce couple à se lancer sur scène en direct. Le binôme a réalisé une samba très sensuelle, sur le tube de l’été Despacito. Et la température est montée d’un cran !

Les juges sont restés sans voix devant la prestation très sexy du duo et ont accordé 33 points au couple soit la meilleure note finale de la première soirée de Danse avec les stars 8. De leur côté, les internautes étaient unanimes face au joli minois de l’acteur. Certains se sont évidemment moqués (gentiment) du choix de la chanson, qui reste inévitablement dans la tête dès les premières notes de musique. Mais tous s’accordaient à dire que le comédien était fait pour la danse et qu’il devrait aller loin dans la compétition.

Agustin Galiena est au casting de la série Clem aux côtés de Victoria Abril. S’il avait déjà fait quelques pas de danse avec l’actrice dans le programme, il rêvait d’être danseur professionnel. Tout sourire et particulièrement ému à la fin de sa performance, Agustin Galiena a révélé à Sandrine Quétier qu’il avait réalisé l’un de ses plus grands rêves sur le plateau de TF1.

















Quelles notes ont été attribuées à Agustin Galiena et Candice Pascal ? Voici la réponse :

