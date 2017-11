Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Pour ce sixième prime de Danse avec les Stars, les personnalités ont du se préparer sur le thème de la Family Choice. Une soirée spéciale où les proches des stars choisissaient la chanson sur laquelle elles allaient danser. Ainsi, c'est rythmé par l'émotion que se déroulait le show au cours duquel nous avons pu en apprendre un peu plus sur nos apprentis danseurs. Mais ce n'est pas tout. La soirée a été bouleversée par l'épreuve du meilleur porté. Le meilleur couple héritait de 20 points.

C'est Joy Esther et son partenaire Anthony Colette qui remportent le bonus supplémentaire, ce qui leur permet de se hisser à la deuxième place du classement avec un total de 157 points, juste devant Lenni-Kim et Marie Denigot (148 points). Au top du classement, on retrouve Agustin Galiana et Candice Pascal. Leur technique et leur tableau typique espagnol a séduit le jury qui les a récompensés de 72 points, ce qui leur fait un total de 160 points. Ils décrochaient d'ailleurs leur premier 10 de la saison par le très sévère Chris Marques. A la quatrième place, on retrouve Tatiana Silva et Christophe Licata avec 119 points suivi de près par Elodie Gossuin et Christian Millette qui cumule 109 points.

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy ont encore quelques difficultés sur la technique qui pêche encore. Ils ont été sanctionné par le jury qui leur attribue 50 points et ferment la marche du classement avec un total de 87 points. A l'avant-dernière place : Sinclair et Denitsa Ikonomova avec 99 points au compteur. Une note qui ne leur a pas permis de continuer l'aventure puisque c'est Sinclair qui a été éliminé hier soir.

Recap du classement final du prime du 18 novembre