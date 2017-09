Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Entre Alizée et Grégoire Lonnet, c’est l’amour fou. Depuis leur rencontre dans la saison 4 de Danse avec les stars, les deux tourtereaux ne se quittent plus. Ils ont entamé une jolie histoire d’amour et sont inséparables. Mariés en juin 2016 dans la plus grande inti­mité, ils sont désor­mais prêts à ouvrir leur studio de danse à Ajac­cio. Visi­ble­ment en plein travaux de pein­ture, le couple va donc pour­suivre son rêve avec l'ouver­ture prochaine de ce studio.

Sur Instagram, Alizée a posté un tendre message à son mari : "Il y a 4 ans jour pour jour, je rencon­trais Grégoire et le début de l'aven­ture danse avec les stars commençait" raconte la jeune femme sur le réseau social en l'honneur de cette jour­née si spéciale. "Si on m'avait dit ce jour-là qu'on allait rempor­ter la compé­ti­tion, se marier et ouvrir notre studio de danse chez moi à Ajac­cio… Est-ce que je l'aurais cru ?" se demande Alizée.

En août dernier, Grégoire Lyonnet avait annoncé l’ouverture du studio de danse avec Alizée : "Grande nouvelle: Je vais ouvrir un nouveau studio de danse Lyonnet à Ajaccio!!! Avec Alizée nous avions ce projet depuis longtemps, ça se concrétise enfin pour la rentrée 2017. J'en profite aussi pour confirmer que je ne serai pas dans danse avec les stars la saison à venir. Je donne des cours de danse depuis que j'ai 15 ans dans le studio de danse de mes parents et ce que j'ai envie de faire a l'heure actuelle c'est de transmettre la passion de la danse, apprendre à danser au plus grand nombre et faire progresser des danseurs de tout âge...", avait-il posté sur le réseau social.



