Si vous êtes fans d’Alizée et Grégoire Lyonnet, vous savez donc qui est Jon Snow. C’est l’adorable samoyède adopté par les jeunes mariés. Un chien aux allures de peluche qui fait craquer tellement le web qu’il a désormais le droit à son propre compte Instagram. Il y a quelques jours, la chanteuse et son danseur de mari sont allés faire un tour dans « la famille de Jon Snow ». Alizée a posté une photo sur son compte Instagram dans laquelle on la voit porter dans ses bras deux bébés samoyèdes. « Dur de ne pas craquer », écrit la jeune femme dans la légende qui accompagne le cliché.



La photo « famille » a déclenché un déluge de commentaires. Et, sans surprise, les fans de la chanteuse ont unanimement craqué pour les deux adorables chiots aux longs poils blancs comme neige. « Comme elles sont mignonnes ces peluches », « Ils sont tous mimis », « Trop choux les petites boules de neige! », « des boules d'amouuur », « Trop trop mignons, j'en veux un direct, on ne peut pas résister à des bouilles pareilles », « trop mignon, c'est clair que ça doit être dur de ne pas craquer courage tenez bon », commentent ainsi les followers de l’ancienne gagnante de Danse avec les Stars. L’histoire ne dit pas si Grégoire et Alizée ont craqué et accueilli un nouveau chien dans leur famille.