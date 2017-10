Alizée et Grégoire Lyonnet ouvrent leur studio de danse

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est officiel ! Après avoir fait part de la bonne nouvelle au mois d'août, Alizée et Grégoire Lyonnet ont enfin sauté le pas et ont officialisé l'ouverture de leur studio de danse.

Ils en rêvaient, ils l'ont fait. Au mois d'août, Grégoire Lyonnet faisait part de son nouveau de monter son propre studio de danse avec sa chérie, Alizée. Et c'est désormais chose faite. Hier, le danseur professionnel a annoncé sur Instagram avoir ouvert son salon. "Avec Alizée nous avions ce projet depuis longtemps, ça se concrétise enfin pour la rentrée 2017. Je donne des cours de danse depuis que j'ai 15 ans dans le studio de danse de mes parents et ce que j'ai envie de faire à l'heure actuelle c'est de transmettre la passion de la danse, apprendre à danser au plus grand nombre et faire progresser des danseurs de tout âge… Voilà le programme de notre studio de danse", a-t-il expliqué sur son compte Instagram, le tout accompagné d'une photo du studio flambant neuf.

Une nouvelle réjouissante tant pour lui que pour la chanteuse Alizée, qui s'est emparée de son compte Instagram pour afficher sa joie à l'idée d'avoir reçu les premiers élèves dans le studio. "Ça y est c'est parti ! Nouvelle aventure, première photo chez nous. Merci à nos premiers élèves d'hier !!! Ce soir on continue #studiodedanselyonnetajaccio", a-t-elle écrit. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les fans à avoir félicité pour le couple pour ce nouveau projet. "Bravo à vous deux, c'est un rêve qui devient réalité", "super, je viendrais prendre des cours de danse avec vous", "content pour vous deux, super news !!", ont-ils écrit.

