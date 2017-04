Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Alizée, vainqueur de la saison 4 de Danse avec les stars au bras de Gregoire Lyonnet vient de publier un selfie très tendre sur Instagram. Alizée et Grégoire se font des bisous pour la bonne cause.

Alizée et Grégoire n’en finissent plus de nous surprendre et de faire parler d’eux. Le couple vainqueur de la saison 4 de Danse avec les stars enchaîne les prestations chorégraphiques en duo pour le plus grand bonheur de leurs fans. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Alizée partage les moments forts de son quotidien avec sa communauté. La jeune femme a notamment décidé avec son époux de mettre leur notoriété au service d’une cause qui leur tient particulièrement à cœur. Jeudi 6 avril dernier, elle a publié une photo sur Instagram sur laquelle elle embrasse Grégoire sur la joue. Elle explique en légende son origine.

En effet, on pouvait y lire : " #unejoueunbisou chaque photo publiée avec ce hashtag, 1 euros sera reversé aux associations du Prix Clarins pour l’enfance ! A vos bisous sur la joue ". Comme on pouvait s’y attendre, le bisou d’Alizée et de Grégoire a suscité de nombreuses réactions de la part de la communauté de la jeune femme. En commentaires, les compliments ont fusé pour saluer la démarche du couple. Alizée et son mari Grégoire Lyonnet font une fois de plus l’unanimité chez leurs fans.