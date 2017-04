Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Mais que font Alizée et Grégoire quand ils ne foulent pas les parquets de danse ? Après quelques mois très riches en événements, les époux se sont envolés loin de tout pour quelques jours de vacances en Californie. Et même s’il s’agit sans aucun doute de vacances en famille, Alizée a tenu à partager quelques clichés souvenirs de son voyage. Très actifs sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, les époux ont donné quelques nouvelles avec des photos qui vont mettre l’eau à la bouche de leurs fans. Au programme : Hollywood Boulevard, palmiers, fresques mythiques. Alizée et Grégoire se sont offerts des vacances bien méritées.

Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, les photos postées par Alizée et Grégoire ont suscité beaucoup de réactions. Dans les commentaires les fans ont tous voulu souhaiter de bonnes vacances aux amoureux. Ils attendent désormais de découvrir quelle sera la prochaine étape de leur voyage. A n’en pas douter, Alizée et Grégoire devraient refaire le plein d’inspiration et d’énergie pour rentrer en France avec de nouveaux projets et de nouvelles chorégraphies à couper le souffle.





Hollywood baby 🇺🇸💫 #love #happy #usa #patrickswayze #dirtydancing #family #holydays Une publication partagée par Alizée Lyonnet🍉🌵 (@alizeeofficiel) le 21 Avril 2017 à 20h15 PDT





🌴Santa Monica 🌴 #perfectday #holydays #venicebeach #santamonica #usa #losangeles #claudiepierlot #fendi Une publication partagée par Alizée Lyonnet🍉🌵 (@alizeeofficiel) le 23 Avril 2017 à 20h34 PDT