Alizée, la grande gagnante de la saison 4 de Danse avec les stars, a posté un message très touchant sur Instagram pour l’anniversaire de sa fille. Découvrez-le sans plus tarder.

Alizée est une femme heureuse, mais surtout une maman comblée. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, elle partage tous les moments forts de sa carrière, mais également de son quotidien. Alors qu’elle passe d’incroyables vacances en Californie en compagnie de son mari Grégoire Lyonnet (avec qui elle a remporté la saison 4 de Danse avec les stars), elle a posté une photo avec un tendre message en légende pour l’anniversaire de sa fille Annily qui célébrait ses 12 ans. Sur ce cliché, on aperçoit Alizée sur une plage de Los Angeles en train de manger une barbe à papa en regardant au loin .

On peut lire en légende de cette photo : "Joyeux Anniversaire ma vie. Arrête de grandir s’il te plait.#mafille #amourinfini #maprincesse#12ans #love #myeverything".Comme on pouvait s’y attendre, ce tendre message a suscité beaucoup de réactions de la part des fans de la chanteuse qui n’ont pas manqué de lui souhaiter un très bel anniversaire. Alizée a choisi, depuis la naissance de sa fille de ne pas montrer son visage au grand jour afin de lui laisser la possibilité de vivre la vie qu’elle souhaite. Annily est la fille d’Alizée et de Jeremy Chatelain (Star Academy 2).