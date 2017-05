Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alizée serait-elle nostalgique ? La jeune femme qui va fêter ses 33 ans, en août prochain a décidé de publier une vieille photo d’elle sur son compte Instagram. Très active sur les réseaux sociaux, l’ancienne candidate de Danse avec les Stars adore partager ses moments de vie avec ses plus de 441 000 fans.

Après une photo d’elle sans maquillage, un cliché adorable de sa fille ou de nombreux autres avec son mari Grégoire Lyonnet, la jolie chanteuse a dévoilé sur les réseaux sociaux sa jolie bouille, à l’époque où elle avait à peine 5 ans.

Sur le cliché, on découvre donc une jolie petite fille portant des lunettes, avec une coupe carrée et une frange. La petite Alizée tient également dans ses bras un bébé… En guise de légende, elle a lors écrit quelque peu moqueuse : « Pourquoi cette frange ? #Throwback When I was 5 (traduisez par : "#RetourEnArrière Quand j’avais 5 ans") #paspossiblecette frange #carréforever #love #family »

Cette photo qui a récolté plus de 11 700 likes, n’a pas manqué de faire réagir les admirateurs de la star. « La frange ! Mais ma belle Alizée, j'avais la même et je suis beaucoup beaucoup beaucoup plus âgée que vous... Là, on ne voit que vos magnifiques yeux noirs et brillants. On zappe la frange », « Bella », « Trop mignonne », « Je te trouve sublime. Même petite, Alizée tu seras toujours ma star préférée, je t'adore »… ont ainsi écrit certains de ses fans visiblement très attendris en commentaire de cette adorable publication.





