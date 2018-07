Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Il y a 18 ans presque jour pour jour, sortait le titre Moi… Lolita révélant au grand jour le talent de la jeune chanteuse Alizée. En effet, c’est le 4 juillet 2000 que le public découvrait la jeune femme alors tout juste âgée de 16 ans et son single produit par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat et vendu à plus d’un million d’exemplaires.



Depuis, la jeune femme en a fait du chemin. Aujourd’hui, après son passage dans Danse avec les stars, la belle brune a embrassé une carrière de danseuse avec son mari Grégoire Lyonnet. Mais elle n’en oublie pas pour autant ses débuts. Ainsi pour l’anniversaire de cet album phénomène, Alizée a réservé quelques surprises à ces fans.



La chanteuse de 34 ans a d’abord publié une photo souvenir du tournage de son clip Moi… Lolita aux côtés de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. "Mylène, Laurent et moi même souhaitions vous faire une surprise pour les 18 ans de Moi Lolita," a-t-elle ainsi écrit en légende de ce cliché qui fleure bon la nostalgie avant de préciser justement le détail de la surprise. En effet, les deux premiers albums de la chanteuse Gourmandises et Mes courants électriques sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming en version remasterisée. La jeune femme en a également profité pour lancer sa chaîne Youtube sur laquelle on peut désormais découvrir tous ses clips.











