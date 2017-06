Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Amel Bent vient de publier un cliché plein de tendresse de sa fille et de son mari…

Après avoir traversé une période difficile, Amel Bent est résolue à croquer la vie à pleines dents. L’interprète de Ma Philosophie n’est pas du genre à se laisser aller ou à baisser les bras. Véritable épicurienne, elle savoure chaque instant. Maman comblée, elle ne cesse d’ailleurs de partager avec ses fans qui la suivent sur Instagram, ses moments de la vie quotidienne qui lui donnent le sourire.



Ainsi ce jeudi 1er juin, elle a publié une adorable photo sur laquelle on découvre son mari torse nu allongé sur le sol, visiblement endormi. Derrière lui, on devine Sofia, l’adorable petite fille du couple, en couche culotte également couchée sur le tapis du salon. Et tout autour d’eux, des jouets éparpillés. En guise de légende, Amel Bent a tout simplement écrit : « heuuuu », avec un smiley dubitatif. Est-ce la petite Sofia ou bien la chaleur qui a eu raison du père ? Mystère…



Très proche de sa famille, la jolie chanteuse de 31 ans ne cesse de la célébrer à chaque occasion. Le 16 mai dernier, elle publiait ainsi une photo de sa fille, tout en évoquant son bonheur d’être mère. Ce dimanche 28 mai, elle a souhaité une très belle fête à sa maman en postant un cliché de celle qui lui a donné la vie. Et ce mardi 30 mai, elle tenait à souhaiter un très bon anniversaire à sa petite sœur. Apaisée et heureuse, Amel Bent semble puiser sa force auprès des siens.