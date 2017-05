Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce lundi 22 mai, Camille Lou fêtait son anniversaire. Si elle a pu compter sur la présence de sa famille et de ses proches pour ce jour important, elle a également eu droit à de nombreux messages de la part de ses fans.

A quoi peut bien rêver Camille Lou qui fêtait ce lundi 22 mai son 25ième anniversaire ? Quel vœu a-t-elle bien pu faire en soufflant ses bougies ? Quel est son souhait le plus cher ? Une carrière de comédienne florissante ? Elle en prend déjà le chemin. Il n’y a qu’à voir ses derniers projets en date : une participation dans la série de TF1, Les Bracelets Rouges, et une publicité pour la SNCF aux côtés de la star américaine Kevin Costner.



Peut-être rêve-t-elle d'un public fidèle qui suive sa carrière à la trace ? Depuis sa participation à la septième saison de Danse avec les Stars, la jolie jeune femme a acquis une véritable notoriété. Celle qui cumule les casquettes de comédienne et de chanteuse est d’ailleurs suivie par plus de 197 000 fans sur son compte Instagram.



Et à l’occasion de son anniversaire, et alors qu’elle fêtait cet heureux événement en famille dans le Nord, Camille Lou a eu la surprise de recevoir de nombreux messages de la part de ses admirateurs. Visiblement touchée par tant d’attention, elle n’a pas hésité à publier une photo de sa main posée sur une bougie d’anniversaire en forme de « 25 ». Et en guise de légende, elle a tenu à remercier tous ses fans : « Un grand merci à tous pour vos messages, photos, vidéos. Que d'amour en ce jour… #Happy #Birthday. »



Après tout ça, que peut-on donc encore souhaiter à Camille Lou ? Si ce n’est, bien sûr, qu’elle puisse continuer sur cette lancée...

Fais un vœu 🎂♥️ Une publication partagée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 22 Mai 2017 à 12h16 PDT

Un grand merci à tous pour vos messages, photos, vidéos 💕 Que d'amour en ce jour.. 🎂 #Happy #Birthday #MancavaSoloTu @tmongram ♥️ Une publication partagée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 22 Mai 2017 à 14h35 PDT